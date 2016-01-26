Казань хочет провести финал Кубка России

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Казань подала заявку на проведение финала Кубка России на стадионе "Казань-Арена".

"Заявка отправлена. Мы уже давно проводим политику насыщения Казани различными спортивными мероприятиями. На "Казань-Арене" уже проводились такие мероприятия, как чемпионат мира по водным видам спорта, открытие Универсиады.

У нас есть неплохие шансы на победу: "Казань-Арена" - один из лучших стадионов России, отвечающий всем требованиям ФИФА. Хорошо развита транспортная инфраструктура, да и сам город очень красивый", - сказал Леонов.