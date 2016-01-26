Жервиньо – игрок «Хэбэй Чжунцзи»

Был человек, нет человека
Нападающий "Ромы" Жервиньо перешел в китайский "Хэбэй Чжунцзи".
Об этом китайский клуб сообщил на своей странице в социальной сети Weibo.
Ранее сообщалось, что за 28-летнего ивуарийца "Рома" получит 18 миллионов евро.
Нападающий "Ромы" Жервиньо перешел в китайский "Хэбэй Чжунцзи".
Об этом китайский клуб сообщил на своей странице в социальной сети Weibo.
Ранее сообщалось, что за 28-летнего ивуарийца "Рома" получит 18 миллионов евро.
28 лет, выбрать китайский клуб. Походу ему предложили хороший контракт. Скоро будут самые популярные лиги Китайская и МЛС.