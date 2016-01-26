Жервиньо – игрок «Хэбэй Чжунцзи»

Нападающий "Ромы" Жервиньо перешел в китайский "Хэбэй Чжунцзи".

Об этом китайский клуб сообщил на своей странице в социальной сети Weibo.

Ранее сообщалось, что за 28-летнего ивуарийца "Рома" получит 18 миллионов евро.