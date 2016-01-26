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    Жервиньо – игрок «Хэбэй Чжунцзи»

    Нападающий "Ромы" Жервиньо перешел в китайский "Хэбэй Чжунцзи".

    Об этом китайский клуб сообщил на своей странице в социальной сети Weibo.

    Ранее сообщалось, что за 28-летнего ивуарийца "Рома" получит 18 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2016 11:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      Satnike 26 января 2016, 13:13

      Был человек, нет человека

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Satnike 26 января 2016, 14:34

      Вернётся человек. И с большими деньгами.

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 26 января 2016, 13:12

      28 лет, выбрать китайский клуб. Походу ему предложили хороший контракт. Скоро будут самые популярные лиги Китайская и МЛС.

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