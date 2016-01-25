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    Клопп: «В новых очках я немного похож на серийного убийцу!»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от своего внешнего вида после смены очков. Прежние очки наставника пострадали во время празднования победного гола в матче 23-го тура АПЛ против "Норвича" (5:4), когда их по неосторожности сломал Кристиан Бентеке.

    "Это мои вторые очки, и в них я немного похож на серийного убийцу! Я не стану требовать от Кристиана новую пару. Это была моя вина, и еще ни разу в моей жизни никому не пришлось платить за мои ошибки", – сказал Клопп.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2016 21:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 25 января 2016, 23:12

      Тренер великолепный и как человек приятен!Удачи в работе с Ливерпулем!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      RSY_Unit > джон базелон 26 января 2016, 14:55

      Ага, тренер не от мира сего... Его вечная растрепанность и эмоциональность реально привлекает... Да и как профессионал он очень хорош...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 января 2016, 21:28

      С чувством юмора все в поряде

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22

      anacarp 25 января 2016, 21:19

      точно подметил

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