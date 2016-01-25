Карасев: «Колину не копирую, я стал лысеть с восьми лет»

Арбитр Сергей Карасев прокомментировал сравнения с известным рефери Пьерлуиджи Коллиной.

"Сравнения с Коллиной начались даже не от болельщиков, а от тех же самых судей. Говорят, есть сходство. Что по манере бега его копирую, по каким-то движениям руками. Меня это не раздражает. И специально я ничего не делаю, чтобы быть похожим на Коллину. Перед зеркалом точно никогда не стоял и не копировал. Но, если людям нравятся сравнения, пусть сравнивают.



Лысых судей – миллион. Причем это не моя прихоть, что я без волос, так получилось с детства. Сначала было все нормально, но когда мне исполнилось восемь лет, что-то произошло. До сих пор мы не знаем, как и почему это случилось. У Коллины, кстати, то же самое – только в зрелом возрасте это случилось, после 20. Видимо, какое-то нарушение обмена веществ. А я просто в восемь лет стал лысеть. Потом лечился, но, к сожалению, никто не смог сказать причину и вылечить. Так что я не брею голову и ни в коем случае не копирую Коллину", - сказал Карасев.