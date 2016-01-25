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    Гиггз не готов возглавить «Манчестер Юнайтед» на временной основе

    В ближайшее время в "Манчестер Юнайтед" может смениться главный тренер. Случиться это может учитывая поражение от "Саутгемптона" (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Англии, после которого положение наставника Луи ван Гаала в команде стало еще более шатким. Заменить его в команде может 42-летний Райан Гиггз.

    Сам Гиггз готов возглавить команду, но только на постоянной основе. Напомним, что в прошлом сезоне за 4 тура до финиша он был назначен исполняющим обязанности после отставки Дэвида Мойеса.

    Источник: Daily Mail

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    25.01.2016 09:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      Defensore 25 января 2016, 11:44

      Так я не понял на какой основе он готов или не готов возглавить команду?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 25 января 2016, 09:51

      САФ если бы помог чуть...
      а ЛВГ пора на выход, команда в ужасной форме

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