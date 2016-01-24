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    Моуринью написал письмо в «Манчестер Юнайтед»

    Безработный португальский тренер Жозе Моуринью хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" и обратился к руководству клуба с письмом.

    Сообщается, что Моуринью на шести листах изложил подробный план по работе с командой, а также заверил руководителей клуба в том, что готов полностью соответствовать принципам "Манчестер Юнайтед".

    Напомним, представители Моуринью связались с манкунианцами вскоре после того, как португалец потерял работу в "Челси", однако его кандидатура встретила сопротивление некоторых руководителей "МЮ".

    Источник: ESPN

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    24.01.2016 00:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 24 января 2016, 01:34

      Обещает ли он играть в атакующий футбол?)

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > RealDiMoNMadrid 24 января 2016, 11:29

      не будет игры, но будет результат)

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