Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Ростов» одержали победы

Сегодня состоялись очередные контрольные поединки, которые наши клубы проводят на зимних сборах. "Локомотив" благодаря дублю Шкулетича разгромил узбекский "Бунедкор", а "Ростов" нанес поражение клубу "Чонбук" из Кореи.

Товарищеские матчи

Локомотив – Бунедкор – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Миранчук, 10; 2:0 – Шкулетич, 32; 3:0 – Шкулетич, 36,

Локомотив: Абаев (Коченков, 46), Логашов, Дюрица (Михалик, 46), Пейчинович, Денисов (Янбаев, 46; Макаров, 61), Тарасов (Баринов, 46), Ндинга, Миранчук, Касаев, Майкон , Шкулетич

Ростов – Чонбук – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бухаров (пенальти), 23; 2:1 – Полоз (пенальти), 70.

Ростов: Джанаев (Медведев, 46), Ротенберг (Кудряшов, 46), Новосельцев (Калачев, 46), Маргасов (Терентьев, 46), Гацкан (Баштуш, 46), Думбия (Лазуткин, 46), Канга (Полоз, 46), Киреев (Нобоа, 46), Ю Бен Су (Могилевец, 46), Гречкин (Трошечкин, 46), Бухаров (Качарава, 46).