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    Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Ростов» одержали победы

    Сегодня состоялись очередные контрольные поединки, которые наши клубы проводят на зимних сборах. "Локомотив" благодаря дублю Шкулетича разгромил узбекский "Бунедкор", а "Ростов" нанес поражение клубу "Чонбук" из Кореи.

    Товарищеские матчи

    Локомотив – Бунедкор – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Миранчук, 10; 2:0 – Шкулетич, 32; 3:0 – Шкулетич, 36,

    Локомотив: Абаев (Коченков, 46), Логашов, Дюрица (Михалик, 46), Пейчинович, Денисов (Янбаев, 46; Макаров, 61), Тарасов (Баринов, 46), Ндинга, Миранчук, Касаев, Майкон , Шкулетич

    Ростов – Чонбук – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бухаров (пенальти), 23; 2:1 – Полоз (пенальти), 70.

    Ростов: Джанаев (Медведев, 46), Ротенберг (Кудряшов, 46), Новосельцев (Калачев, 46), Маргасов (Терентьев, 46), Гацкан (Баштуш, 46), Думбия (Лазуткин, 46), Канга (Полоз, 46), Киреев (Нобоа, 46), Ю Бен Су (Могилевец, 46), Гречкин (Трошечкин, 46), Бухаров (Качарава, 46).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2016 18:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 января 2016, 21:32

      Ну пенальти зарабатывать и бить научились! (Ростовчане) Только в российском чемпионате им по 2 штуки в одной игре ни один судья не назначит. В ворота ростовчан-пожалуйста, а сопернику-ни ни! Чувствую "топить" их будут во второй части чемпионата!

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