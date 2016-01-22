Аленичев: «Если мне будет надо, то Широков выйдет на поле»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о ситуации с полузащитником Романом Широковым.

"Могу сказать определенно: состав на каждую игру определяю лично я, и никто в этот вопрос не вмешивался и не вмешивается. Это исключительно сфера моей компетенции, все в клубе это понимают. Поэтому, если мне будет надо, Широков выйдет на поле – он имеет такие же шансы оказаться в старте, как и любой другой футболист", – сказал Аленичев.