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    Аленичев: «Если мне будет надо, то Широков выйдет на поле»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о ситуации с полузащитником Романом Широковым.

    "Могу сказать определенно: состав на каждую игру определяю лично я, и никто в этот вопрос не вмешивался и не вмешивается. Это исключительно сфера моей компетенции, все в клубе это понимают. Поэтому, если мне будет надо, Широков выйдет на поле – он имеет такие же шансы оказаться в старте, как и любой другой футболист", – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2016 23:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 января 2016, 00:33

      Ну конечно. Типа Широкова выпихивают по спортивному принципу. Там нет никого сильнее него. Так что пока будет у клуба такое руководство, как Федун, не видать им чемпионства.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 января 2016, 09:09

      слабо верится.
      Тем более прошла инфа, что Широков тренируется с прохладцей.

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 января 2016, 01:45

      Я увожительно отношусь к Дмитрию,но вся эта ситуация,Спартак и конечно тренера не красят!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 января 2016, 23:40

      Странно все это

      0
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