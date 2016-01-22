На Евро-2016 и в следующем сезоне ЛЧ будет использована технология автофиксации гола

УЕФА одобрил использование технологии автоматической фиксации гола на чемпионате Европы 2016 года, а также на стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2016/17. Такое решение принято на сегодняшнем заседании исполкома организации.

Сообщается, что система фиксации гола будет работать вместе с дополнительными судьями за воротами, которые будут следить за действиями игроков в штрафной площади и около нее.

Компания-поставщик системы определения взятия ворот будет объявлена позже в установленном УЕФА порядке.