«Гамбург» — «Бавария». Онлайн-трансляция

Немецкая Бундеслига возвращается спустя месяц и сегодня свой первый матч в году сыграет чемпион страны – «Бавария». В матче 18-го тура чемпионата Германии команда Хосепа Гвардиолы на выезде померяется силами с «Гамбургом».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Гамбург» — «Бавария». Начало в 22:30, не пропустите!