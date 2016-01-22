Агент: «За Пато ведут борьбу четыре клуба»

Жилмар Велоз, представляющий интересы форварда "Коринтианса" Алешандре Пато, заявил, что за его клиента ведут борьбу клубы из АПЛ и чемпионата Порутгалии.

"Зимнее трансферное окно имеет очень небольшой период. За Пато ведут борьбу "Челси", "Ливерпуль", "Бенфика" и "Спортинг". Шансы имеются у всех четырех клубов", – отметил Велоз.

Ранее появилась информация о том, что "Ливерпуль" уже достиг договоренности с "Коринтиансом" о переходе нападающего. Кроме того, сообщалось, что сам Пато хочет продолжить карьеру в "Челси" и уже дал устное согласие "аристократам".

Напомним, что последние два сезона игрок провел в аренде в "Сан-Паулу".