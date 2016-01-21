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    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Аль-Жаиш»

    "Зенит" в контрольном поединке на сборе в Катаре нанес разгромное поражение местному клубу "Аль-Жаиш". Все свои голы питерцы забили в последнюю десятиминутку матча.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Аль-Жаиш (Катар) – 4:1 (0:1)

    Зенит: Лодыгин (Кержаков, 46), Кришито, Иванов (Долгов, 57), Нету (Ломбертс, 26), Гарай (Зуев, 81), Анюков (Маурисио, 74), Гарсия, Юсупов (Зинков, 65), Данни (Андреев, 88), Халк (Поникаров, 88), Дзюба (Богаев, 65).

    Голы: 0:1 – Ромарио, 29; 1:1 – Богаев, 84; 2:1 – Долгов, 86; 3:1 – Гарсия, 90; 4:1 – Зинков, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2016 20:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 января 2016, 22:25

      Ромарио,, который гол забил - это тот самый легендарный чтоли???

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Обер-КанцлерЪ 21 января 2016, 22:52

      нет, там другой.... фамилия игрока , забившего гол вовсе не Ромарио а Ромариньо..тоже бразилец..25 лет

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 21 января 2016, 20:33

      молодцы..не то что некоторые ...с помощью двух пенальти )))

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > fakel-vrn 21 января 2016, 20:43

      Лодыркин даже на сборах со слабаками, не вылезающими из своей страны, пропускает. А Сьон, между прочим, в ЛЕ весьма неплохо играл. И для особо слепых - все голы в игре были забиты с игры

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > Майор Дзагоев 21 января 2016, 20:46

      я спартак имел ввиду)...прост лишний раз не хотел его позорить)

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > RotBerg 22 января 2016, 14:33

      А давай! Лодыркин - одно липовое чемпионство, куча бабочек и полная несыгранность с командой. Акинфеев - многократный чемпион России (и, в отличие от некоторых, честный чемпион), победитель ЛЕ, лучший вратарь России (даже когда находится в глубоком кризисе). И кто, интересно, смешон?

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