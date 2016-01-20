«Лестер» – «Тоттенхэм». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоится встреча между «Лестером» и «Тоттенхэмом». Первый матч между командами завершился со счетом 2:2 и тогда «шпоры» сумели вырвать ничью лишь на последних минутах.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Лестер» – «Тоттенхэм», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 22:45.