Сарри: «Если я использовал гомофобные выражения, то прошу прощения у гей-сообщества»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после матча 1/4 Кубка Италии против «Интера» (0:2) прокомментировал высказывание наставника миланцев Роберто Манчини. Напомним, Манчини обвинил Сарри в использовании гомофобных выражений во время матча.

«Подобные выражения часто используются на поле и рядом с ним. Я извинился перед Манчини в раздевалке, но я ожидал, что и он передо мной извинится. Что случилось на поле, должно там и остаться.

Я не помню, использовал ли я гомофобные выражения, но это возможно. Я был разгорячен и зол, так что я не уверен, что именно я говорил. Адреналин делает с людьми странные вещи и может завести далеко. Это было частью игры, и теперь все закончилось.

Я не гомофоб – просто я был раздражен. Я что-то сказал в гневе из-за удаления Мертенса и ничего не имею против Манчини. Мы – люди спорта, и в нашей среде такое бывает, но это длилось всего десять секунд. Я не знаю, почему Манчини так обиделся.

Я не хотел никого дискриминировать. Если я действительно использовал такие слова, то прошу прощения у гей-сообщества», – сказал Сарри.