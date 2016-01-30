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    Беспроигрышная ставка на матч «Барселона» - «Атлетико»

    Букмекерская контора Sportingbet специально для читаталей "Бомбардира" предлагает сделать ставку на матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся "Барселона" и "Атлетико".

    Что нужно сделать:

    1) Перейдите по ссылке на сайт букмекера.

    2) Откройте игровой счет (если у вас еще нет счета).

    3) Пополните счет и сделайте ставку 500 рублей на победителя матча (или на ничью) перед началом игры.

    4) Укажите НОМЕР вашего игрового счета Sportingbet (ID) в комментариях к этой статье.

    5) В случае проигрыша вы получите возврат ставки (до 500 руб) в течение 48 часов после окончания матча.

    Условия:

    1) Только первая ставка, размещенная на матч "Барселона" – "Атлетико", будет приниматься по специальному предложению.

    2) "Ставка без риска" принимается только на один из основных исходов - победа одной из команд или ничья.

    3) "Ставка без риска" не действует при live-ставках.

    4) Возврат "ставки без риска" происходит в виде бонуса, сумму которого нужно проставить 5 раз на коэффициент не менее 1.5.

    Не забывайте оставлять номер игрового счета Sportingbet (ID) в комментариях, без этого возврат "ставки без риска" не производится!

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 15:40
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 21 января 2016, 11:36

      Не поставлю из принципа, высшая степень жадности, в виде бонусов и пять раз прокрутить, вам жалко 500 рублей, уроды, лучше бетсити.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Bulbo 21 января 2016, 02:04

      Куда катится бомбардир...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      Лыков > Bulbo 21 января 2016, 11:30

      В канаву

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 января 2016, 18:30

      короче сначала надо поставить 500р, потом ещё ПЯТЬ РАЗ поставить по 500р на кэф не меньше 1.5, и вот тогда ты получишь свою заветную ХАЛЯВУ в 500р. Сначала 3000 поставить только надо, всегото))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 16:58

      Реклама среди главных новостей - зашибись! Не-е, я всё понимаю, но принять всё-таки сложно, ага.

      12
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 19 января 2016, 16:50

      Теперь мы обманываем ещё и на бомбардире не пропустите

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 19 января 2016, 16:34

      хомячки- заходите)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 19 января 2016, 15:33

      нужно проставить 5 раз на коэффициент не менее 1.5...........................

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 19 января 2016, 15:20

      Как то не заманчиво!!

      6
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