Рауль: «Пост главного тренера «Реала»? Меня это не пугает»

Рауль Гонсалес Бланко - ты ВЕЛИКИЙ ИГРОК РЕАЛА!!!Ты мой кумир и кумир многих!Я в подростковом возрасте играл в футбол, в футболке №7 RAUL....НАДЕЮСЬ У ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ И КОГДА НИБУДЬ ТЫ СТАНЕШЬ ТАКИМ ЖЕ ВЕЛИКИМ ТРЕНЕРОМ!!!!УДАЧИ ТЕБЕ И СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!
Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль не исключил того, что в будущем он может работать в «королевском клубе».
«У меня есть время вернуться в «Реал». Когда говорят обо мне, упоминают посты президента, спортивного директора или тренера. Я ничего не исключаю. Если почувствую, что готов тренировать «Реал», не побоюсь занять должность наставника. В своей жизни я много рисковал, и в будущем буду поступать так же. Дай бог, чтобы я стал полезен «Реалу». Впрочем, успешная карьера игрока еще не означает успешную карьеру тренера», - передает слова Рауля EFE.