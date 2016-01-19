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    Рауль: «Пост главного тренера «Реала»? Меня это не пугает»

    Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль не исключил того, что в будущем он может работать в «королевском клубе».

    «У меня есть время вернуться в «Реал». Когда говорят обо мне, упоминают посты президента, спортивного директора или тренера. Я ничего не исключаю. Если почувствую, что готов тренировать «Реал», не побоюсь занять должность наставника. В своей жизни я много рисковал, и в будущем буду поступать так же. Дай бог, чтобы я стал полезен «Реалу». Впрочем, успешная карьера игрока еще не означает успешную карьеру тренера», - передает слова Рауля EFE.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2016 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 января 2016, 14:56

      Рауль Гонсалес Бланко - ты ВЕЛИКИЙ ИГРОК РЕАЛА!!!Ты мой кумир и кумир многих!Я в подростковом возрасте играл в футбол, в футболке №7 RAUL....НАДЕЮСЬ У ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ И КОГДА НИБУДЬ ТЫ СТАНЕШЬ ТАКИМ ЖЕ ВЕЛИКИМ ТРЕНЕРОМ!!!!УДАЧИ ТЕБЕ И СПАСИБО ЗА ВСЁ!!!

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