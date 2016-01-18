Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сампаоли: «Роналду, Бэйл и Бензема не усиливают качества друг друга»

    Главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли высказал свое мнение о том, чем отличаются нападающие «Реала» Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема от тройки форвардов «Барселоны» – Лионеля Месси, Немайра и Луиса Суареса.

    «Отличие мадридских нападающих в том, что они не усиливают качества друг друга, а нейтрализуют их. Если Роналду начинает движение с мячом, то он с ним уже не расстается. То же самое происходит и Бэйлом. Бензема пользуется моментами, которые у него возникают, но сам не создает ничего», – считает Сампаоли.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2016 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      эксперт аналитик 18 января 2016, 23:53

      А откуда у роналду тогда столько ассистов,с неба, что ли упали,раз он с мячом не расстается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 18 января 2016, 23:33

      он последние два матча смотрел?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11