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    Рауль: «Я радуюсь, когда «Барселона» выигрывает еврокубки»

    Бывший футболист «Реала» Рауль заявил, что его не расстраивают успехи «Барселоны», которая является для мадридцев принципиальным соперником.

    «В Барселоне я бывал много раз, и люди там всегда хорошо ко мне относились. Соперничество между «Реалом» и «Барселоной» идет на пользу обоим клубам. Я радуюсь, когда «Барселона» выигрывает еврокубки, ведь это все-таки испанская команда. И я никогда не стеснялся об этом говорить. Я не желаю соперникам вреда – это не в моем характере», – сказал Рауль.

    Источник: Marca

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    18.01.2016 21:00
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 18 января 2016, 22:04

      странная новость какая-то..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 18 января 2016, 21:20

      Раньше были игроки..

      1
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