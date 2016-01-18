Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «Нынешний состав способен решать поставленные задачи»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что команда не нуждается в усилении состава перед весенней частью чемпионата.

    «Даже если никаких приобретений не будет, трагедии не случится. Та обойма игроков, которая есть у нас, в состоянии весной показать очень хороший, стабильный футбол. Тот, который мы показывали в последних матчах осенней части турнира. Кроме того, мы подключили игроков «Спартака-2», которые тоже горят желанием попасть в основной состав, конкурировать с основой. Считаю, что обойма из 25 человек, находящихся на сборах, способна решать задачу, поставленную перед клубом весной», – сказал Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2016 20:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 января 2016, 00:53

      7-место - максимум,

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11