Мини-футбол. «Политех» обыграл «Газпром», «Динамо» – «Новую генерацию»

«Газпром-ЮГРА» в рамках матча 14-го тура Суперлиги. Успех принес мяч Михаила Романова, который он забил в самой концовке встречи.

Подмосковное «Динамо» с трудом набрало три очка в противостоянии с сыктывкарской «Новой генерацией». Хозяева паркета заставили капитулировать голкипера бело-голубых четыре раза.

Чемпионат России. Суперлига. 14-й тур

Политех (Санкт-Петербург) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдер Лима, 5. 1:1 – Дяк, 27. 2:1 – Кузнецов, 35. 2:2 – Потехин, 39 (в свои ворота). 3:2 – Романов, 50.

Прогресс (Глазов) – Сибиряк (Новосибирск) – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Чухрий, 6. 0:2 – Чурляев, 12. 0:3 – Волынюк, 38. 1:3 – Аккузин, 45. 1:4 – Плахов, 49 (с пенальти, 10м). 1:5 – Плахов, 50.

Новая генерация (Сыктывкар) – Динамо (Московская область) – 4:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Ромуло, 4. 0:2 – Нандо, 9. 0:3 – Фернандиньо, 15. 1:3 – Фукин, 20 (в свои ворота). 2:3 – Семуков, 31. 2:4 – Сергеев, 36. 3:4 – Лялин, 37. 4:4 – Сосковец, 40. 4:5 – Фернандиньо, 42.

Норильский никель (Норильск) – КПРФ (Москва) – 2:5 (2:1)

Голы: 1:0 – Гордеев, 9. 2:0 – Анисимов, 21. 2:1 – Алешандре, 22. 2:2 – Сомхишвили, 28. 2:3 – Чащин, 46 (в свои ворота). 2:4 – Котляров, 48 (с пенальти, 10м). 2:5 – Гончаров, 49.