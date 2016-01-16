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    «Реал» готов потратить на трансферы 350 миллионов

    "Реал" в зимнее трансферное окно готов потратить на усиление состава около 350 миллионов евро. Сообщается, что руководство мадридской команды решилось на дорогостоящие приобретения в январе из-за запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в четверг ФИФА.

    Основными целями "Реала" являются вратарь Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), защитник Джон Стоунс ("Эвертон"), полузащитник Эден Азар ("Челси"), нападающие Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Гарри Кейн ("Тоттенхэм").

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.01.2016 06:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Igreks 16 января 2016, 13:16

      Мир сошел с ума по ходу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      T.Kroos8 16 января 2016, 08:12

      В последние минуты трансферного окна начнут договариваться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 16 января 2016, 07:03

      Давид Де Хеа и Серхио Агуэро останутся

      1
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