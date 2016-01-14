Смолов: «Невыход из группы на ЧЕ-2016 вряд ли можно будет считать провалом»

Нападающий национальной сборной России Федор Смолов не хочет прогнозировать итоги выступления команды на чемпионате Европы — 2016.

"Прогнозы – дело неблагодарное, но я больше чем уверен, что сборная России достойно выступит на чемпионате Европы во Франции. Невыход из группы вряд ли можно будет считать провалом, но неудачей точно. Нашей сборной по силам попасть в плей-офф.

Что тогда посчитаю за провал? 0 очков за 3 матча", — сказал игрок "Краснодара" во время онлайн-конференции на сайте "ВКонтакте".