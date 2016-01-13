Дель Боске покинет сборную Испании после ЧЕ-2016

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске принял окончательное решение покинуть свой нынешний пост после чемпионата Европы 2016 года.

"Я не вижу себя у руля национальной команды на чемпионате мира в России. Однако до турнира есть достаточно времени для того, чтобы естественным образом найти мне замену. А федерацию футбола Испании я не покину никогда. Моя семья одобряет любое решение, которое я приму", — заявил дель Боске.

Напомним, что под руководством именитого наставника сборная Испании выиграла чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы в 2012 году.