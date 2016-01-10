Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Кубок Англии. «Тоттенхэм» и «Лестер Сити» ждет переигровка

    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Лестер Сити» на выезде не сумел удержать победу над «Тоттенхэмом». На последней минуте основного времени нападающий хозяев Гарри Кейн с пенальти сравнял счет во встрече. Победитель пары теперь будет определяться посредством переигровки, которая будет проведена на домашнем поле «Лестера».

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Тоттенхэм – Лестер Сити – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эриксен, 9; 1:1 – Василевски, 18; 1:2 – Оказаки, 49; 2:2 – Кейн, 89 (с пенальти).

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2016 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1452452293
    "Лестер" пройдёт дальше
    Ответить
    Marchen
    1452489093
    Лестер 2 составом играл)))
    Ответить
    ologreds
    1694996442
    numo454398
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+