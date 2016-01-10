«Оксфорд» – «Суонси». Смотреть онлайн

Сегодня «Оксфорд», выступающий в четвертой по значимости футбольной лиге Англии, ждет серьезная проверка командой из АПЛ. «Суонси», несмотря на неудачное выступление в Премьер-лиге, несомненно выглядит фаворитом данного противостояния, однако сколько раз скромные клубы били грозных соперников.

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