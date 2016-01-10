«Тоттенхэм» – «Лестер Сити». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится встреча 1/32 Кубка Англии между двумя командами Премьер-Лиги, находящимися в зоне Лиги чемпионов. В гости к "Тоттенхэму" пожалует открытие нынешнего сезона "Лестер". Матч обещает получиться невероятно интересным!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Лестер Сити». Начало в 19:00, не пропустите!