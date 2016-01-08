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    Зидан: «Роналду – душа команды, он не продается»

    Новый наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не допустсит ухода из команды нападающего Криштиану Роналду. Напомним, по ходу сезона СМИ не раз публиковали информацию о возможном переходе португальца в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

    «Мы намерены играть с тремя форвардами – скоро вы сами все увидите. Я остался довольным от увиденного на очередной тренировке, и теперь могу спать спокойно. Баланс команды состоит в том, что все обязаны как атаковать, так и защищаться. Если говорить о трансферах, то я не хочу, чтобы кто-то из игроков ушел из команды. Роналду? Он не продается. Это душа команды. Он не покинет клуб, пока я в Мадриде», – отметил Зидан.

    Источник: L' Equipe

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    08.01.2016 18:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 9 января 2016, 13:38

      если Криня будет в основе,то понятное дело,что он останется.А если сядет на банку,то конечно же уйдёт,тут всё логично)

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 января 2016, 22:01

      до лета да не продается! ))

      0
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      Рейтинг: +6

      Reaktiv_05 8 января 2016, 20:12

      Угомонись ты, когда роналду играл футбол ты в памперсах бегать учился, завидуй молча

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 19:53

      Ага, он не продаётся, ну как икона, но возможен обмен на деньги. Короче. не Зидану эти вопросы решать.

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