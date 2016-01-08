Зидан: «Роналду – душа команды, он не продается»

если Криня будет в основе,то понятное дело,что он останется.А если сядет на банку,то конечно же уйдёт,тут всё логично)
Новый наставник «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не допустсит ухода из команды нападающего Криштиану Роналду. Напомним, по ходу сезона СМИ не раз публиковали информацию о возможном переходе португальца в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».
«Мы намерены играть с тремя форвардами – скоро вы сами все увидите. Я остался довольным от увиденного на очередной тренировке, и теперь могу спать спокойно. Баланс команды состоит в том, что все обязаны как атаковать, так и защищаться. Если говорить о трансферах, то я не хочу, чтобы кто-то из игроков ушел из команды. Роналду? Он не продается. Это душа команды. Он не покинет клуб, пока я в Мадриде», – отметил Зидан.