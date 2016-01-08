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    В следующем футбольном сезоне могут быть введены видеоповторы

    Использование видеоповторов во время футбольных матчей для помощи судьям в принятии решений может быть введено в следующем сезоне. Об этом сообщает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

    "Мы сделаем все возможное, чтобы одобрить этот эксперимент на нашем собрании в марте. Некоторые нюансы еще нужно обсудить, но общие принципы у нас уже есть", – заявил член IFAB Джонатан Форд.

    Именно от IFAB зависит возможность использования систем видеоповторов, которые на сегодняшний день запрещены. Эта организация состоит из восьми членов: четыре представителя от ФИФА и четыре – от футбольных ассоциаций Великобритании. Для принятия решения нужны шесть голосов.

    Источник: Reuters

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    08.01.2016 00:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 января 2016, 12:13

      Давно пора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 8 января 2016, 11:57

      Ого!
      Неужели дошло

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 8 января 2016, 07:52

      скорей бы уже задолбали договорняки и судейское убожество

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 8 января 2016, 02:20

      У нас как обычно,года через три сделают,если конечно вообще сделают что то.

      1
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