Платини: «Прощай, ФИФА»

Президент УЕФА Мишель Платини отказался от участия в выборах главы ФИФА. Об этом сообщил сам функционер.

«Я выбыл из гонки за президентский пост в ФИФА. Сейчас я не могу бороться за него, потому что у меня нет средств, чтобы соперничать с другими кандидатами. Мне не дали шанса поучаствовать в этой игре. Прощай, ФИФА. Прощай, мое президентство в ФИФА", – сказал Платини.

Ранее Платини и Йозефу Блаттеру было запрещено участвовать в любой футбольной деятельности в течение восьми лет.