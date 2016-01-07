Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Платини: «Прощай, ФИФА»

    Президент УЕФА Мишель Платини отказался от участия в выборах главы ФИФА. Об этом сообщил сам функционер.

    «Я выбыл из гонки за президентский пост в ФИФА. Сейчас я не могу бороться за него, потому что у меня нет средств, чтобы соперничать с другими кандидатами. Мне не дали шанса поучаствовать в этой игре. Прощай, ФИФА. Прощай, мое президентство в ФИФА", – сказал Платини.

    Ранее Платини и Йозефу Блаттеру было запрещено участвовать в любой футбольной деятельности в течение восьми лет.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2016 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 8 января 2016, 07:20

      эхх.. не учат в европе правильно воровать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Артемка30 8 января 2016, 06:14

      Как это у него нет средств! А перевод в два миллиона? Или это уже не деньги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 7 января 2016, 23:14

      ФИФА: «Давай, Платини».

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11