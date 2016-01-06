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    Нойштедтер рассчитывает получить российское гражданство в феврале

    Полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер в ближайшие недели надеется получить российское гражданство. Об этом сообщил глава пресс-службы немецкого клуба Томас Шпигель.

    «Я подтверждаю, что Нойштедтер планирует получить гражданство России по просьбе Российского футбольного союза. В связи с этим он несколько недель назад посетил Москву. Нойштедтер рассчитывает стать гражданином России в следующем месяце и ожидает этого с нетерпением», – заявил Шпигель.

    Источник: ТАСС

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    06.01.2016 22:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 7 января 2016, 10:49

      Немцы не взяли, Хохлы тоже, а зачем мы берём, тяните нашу молодёжь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 7 января 2016, 09:51

      А накой он нам нужен???? Наверное он так хорош что мы сразу выйграем ближайший Чемп. Мира!!!!

      1
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      Рейтинг: +210

      castromen 7 января 2016, 07:26

      Получит он гражданство и сразу Зенит возьмет ЛЧ,сборная ЧЕ.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 января 2016, 23:04

      Ну получит, а толку?

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 7 января 2016, 12:01

      Заиграют за сборную. Грех о русском немце забывать, особенно если таковой неплохо играет

      0
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