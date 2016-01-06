Нойштедтер рассчитывает получить российское гражданство в феврале

Полузащитник «Шальке» Роман Нойштедтер в ближайшие недели надеется получить российское гражданство. Об этом сообщил глава пресс-службы немецкого клуба Томас Шпигель.

«Я подтверждаю, что Нойштедтер планирует получить гражданство России по просьбе Российского футбольного союза. В связи с этим он несколько недель назад посетил Москву. Нойштедтер рассчитывает стать гражданином России в следующем месяце и ожидает этого с нетерпением», – заявил Шпигель.