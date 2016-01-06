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    Месси не появится на обложке FIFA 17

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси скорее всего не появится на обложке FIFA 17, поскольку его контракт с EA Sports истекает в этом году и не будет продлен.

    Месси был лицом видеоигры с 2013-го года.

    Другие популярнейшие игроки мира – Неймар и Криштиану Роналду – не займут его место, потому что с у них есть контракт с KONAMI, выпускающей конкурента FIFA Pro Evolution Soccer.

    Скорее всего, "преемником" Месси станет полузащитник "Реала" Хамес Родригес.

    Источник: L' Equipe

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    06.01.2016 10:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 6 января 2016, 13:38

      Замес ваш давки полирует. Из самых популярных можно выделить Руни, Буффона, Ибру, Мюллера ну или вообще Клоппа.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 января 2016, 12:06

      Кокорин

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