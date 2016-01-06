Месси не появится на обложке FIFA 17

Замес ваш давки полирует. Из самых популярных можно выделить Руни, Буффона, Ибру, Мюллера ну или вообще Клоппа.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси скорее всего не появится на обложке FIFA 17, поскольку его контракт с EA Sports истекает в этом году и не будет продлен.
Месси был лицом видеоигры с 2013-го года.
Другие популярнейшие игроки мира – Неймар и Криштиану Роналду – не займут его место, потому что с у них есть контракт с KONAMI, выпускающей конкурента FIFA Pro Evolution Soccer.
Скорее всего, "преемником" Месси станет полузащитник "Реала" Хамес Родригес.