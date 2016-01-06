Месси не появится на обложке FIFA 17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси скорее всего не появится на обложке FIFA 17, поскольку его контракт с EA Sports истекает в этом году и не будет продлен.

Месси был лицом видеоигры с 2013-го года.

Другие популярнейшие игроки мира – Неймар и Криштиану Роналду – не займут его место, потому что с у них есть контракт с KONAMI, выпускающей конкурента FIFA Pro Evolution Soccer.

Скорее всего, "преемником" Месси станет полузащитник "Реала" Хамес Родригес.