Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси назван лучшим плеймейкером минувшего года

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила итоговые результаты голосования в категории «Лучший плеймейкер 2015 года».

    Первое место рейтинга занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, который удостоился звания первый раз в карьере. Он набрал 165 очков, опередив своего одноклубника Андреса Иньесту (91). Замкнул тройку лидеров полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло.

    1. Лионель Месси («Барселона») – 165

    2. Андрес Иньеста («Барселона») – 91

    3. Андреа Пирло («Ювентус» / «Нью-Йорк Сити») – 54

    4. Эден Азар («Челси»), Кевин де Брюйне («Вольфсбург» / «Манчестер Сити») – 22

    6. Яя Туре («Манчестер Сити») – 13

    7. Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал») – 11

    9. Хамес Родригес («Реал»), Хавьер Пасторе («ПСЖ») – 10.

    Источник: IFFHS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2016 16:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      *_*РОНАЛДО*-* 4 января 2016, 20:57

      Как тут Азар оказался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      *_*РОНАЛДО*-* 4 января 2016, 20:57

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 4 января 2016, 18:24

      Вот неожиданность то какая!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11