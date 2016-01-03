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    Газзаев: «Поддерживаю идею создания программы развития футбола до 2030 года»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что полностью поддерживает идею создания программы развития футбола до 2030 года.

    "Очень правильно, что было проведено заседание, посвященное футболу и чемпионату мира 2018 года. Впервые проблемы футбола обсуждались на столь высоком уровне. Задачи, которые поставил президент перед субъектами футбола – абсолютно верные, в чем, думаю, никто не сомневается. Безусловно, очень важно развивать футбольную инфраструктуру. Уже не за горами чемпионат мира по футболу. Будут построены новые стадионы, у нас появятся хорошие тренировочные базы. И очень бы хотелось, чтобы на современных аренах наши команды показывали игру высокого качества. Для этого, несомненно, необходима всесторонняя помощь детско-юношескому футболу. Идея создания программы развития футбола до 2030 мне нравится, я ее полностью поддерживаю.

    Наш оргкомитет разработал программу развития футбола, которая была опубликована еще полтора года назад. Участие в разработке программы принимали ведущие консалтинговые и юридические компании, известные не только в России, но и во всем мире. В программе прописаны все аспекты развития футбола, начиная от детских школ и заканчивая профессиональным футболом. Она предусматривает, что в развитии нашей футбольной отрасли должны участвовать все регионы России. Программа обсуждалась спортивной и футбольной общественностью, ведущими тренерами. Она обсуждалась и на высоком уровне – и в Общественной палате РФ, и в Совете федерации, и в Госдуме, и в Министерстве спорта. Не сомневаюсь, что программа, разработанная оргкомитетом ОФЛ, может принести большую пользу российскому футболу. Я считаю, что данный документ достоин того, чтобы стать основой глобальных преобразований в отечественном футболе", – отметил Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2016 16:33
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