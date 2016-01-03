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    • Хедира: «В своем нынешнем состоянии Германия не сможет выиграть Евро-2016»

    Хедира: «В своем нынешнем состоянии Германия не сможет выиграть Евро-2016»

    Полузащитник сборной Германии и «Ювентуса» Сами Хедира считает, что в своем нынешнем состоянии Бундестим не сможет выиграть Евро-2016.

    «Многие десятилетия Германия считалась фаворитом на всех крупных мероприятиях, но сейчас давление на нас возросло. Что может быть лучше, чем обыграть чемпионов мира? Так что теперь любой соперник выходит играть против нас с особым настроем. Нужно признать честно, в своем нынешнем состоянии мы не можем выиграть Eвро-2016. Последние несколько месяцев команда демонстрирует недостаточно хорошую игру», – отметил Хедира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2016 16:00
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    Комментарии (3)
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    BlackMurder
    1451838224
    в данный момент нет такой сборной, которая может конкурировать с Германией
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    ЖОРРО
    1451839195
    Самокритика всегда полезна,если обоснованна..
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    ologreds
    1694996483
    numo453755
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