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    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 2-10 января

    «Матч ТВ» продолжает радовать своих телезрителей интересными передачами и трансляциями. Представляем вам программу канала на январские праздники.

    Суббота, 2 января

    06:05 - Реальный спорт (Итоги года)

    06:30 - Штрафной удар

    07:55 - Матч-реванш

    08:15 - Зимние победы

    08:45 - Рокки-3

    10:45 - Рокки-4

    12:30 - Рокки-5

    14:35 - Новая битва

    14:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

    15:55 - Безумный спорт с Александром Пушным

    16:25 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    16:55 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

    18:30 - Новости

    18:35 - Детали спорта

    18:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии

    21:30 - Смешанные единоборства. Rizin FF (Ф. Емельяненко - Д. Сингх)

    23:00 - Все на Матч!

    00:00 - Ураган

    03:00 - Смешанные единоборства. UFC

    Воскресенье, 3 января

    05:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

    06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США

    08:00 - Новости

    08:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Дакар-2016

    09:35 - Неваляшка

    11:30 - Диалоги о рыбалке

    12:00 - Когда мы были королями

    13:40 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии

    14:20 - Все на Матч!

    15:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии

    15:55 - Лучшая игра с мячом

    16:15 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Прямая трансляция ("Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург))

    18:15 - Детали спорта

    18:25 - Где рождаются чемпионы?

    18:55 - Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция "Эвертон" - "Тоттенхэм"

    20:55 - Смешанные единоборства. UFC

    22:25 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Рокки-3

    03:30 - Рокки-4

    Понедельник, 4 января

    03:30 - Рокки-4

    05:15 - Нет боли - нет победы

    06:15 - Детали спорта

    06:30 - Диалоги о рыбалке

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    09:00 - Новости

    09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР

    11:15 - Новости

    11:20 - Дакар-2016

    11:50 - Новости

    11:55 - Ураган

    14:55 - Новости

    15:00 - Все на "Матч"!

    16:00 - Реальный спорт

    17:10 - Особый день с Екатериной Гамовой

    17:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Польша

    19:20 - Детали спорта

    19:30 - Дублер

    20:00 - Континентальный вечер

    20:55 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала. Прямая трансляция из Финляндии

    23:30 - Все на "Матч"!

    00:30 - Дакар-2016

    01:00 - Вышибала

    02:50 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала. Трансляция из Финляндии

    Вторник, 5 января

    05:00 - Ты можешь больше!

    06:00 - Зимние победы

    06:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    09:00 - Новости

    09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР

    11:00 - Новости

    11:05 - Дакар-2016

    11:35 - Рокки-5

    13:40 - Нет боли - нет победы

    13:55 - Все на "Матч"!

    14:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Италия

    16:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Финляндия

    18:50 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт. Трансляция из Германии

    20:45 - 1+1

    21:25 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Финал. Прямая трансляция из Финляндии

    00:00 - Все на "Матч"!

    01:00 - Дакар-2016

    01:30 - Неваляшка

    03:20 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место. Трансляция из Финляндии

    Среда, 6 января

    03:20 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Матч за 3-е место. Трансляция из Финляндии

    05:30 - Ты можешь больше!

    06:30 - Реальный спорт

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    09:00 - Новости

    09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР

    11:00 - Новости

    11:05 - Дакар-2016

    11:35 - Смешанные единоборства. Rizin FF. Ф. Емельяненко - Д. Сингх

    14:25 - Все на "Матч"!

    16:15 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    16:55 - Детали спорта

    17:10 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль)

    19:45 - Особый день с Алиной Кабаевой

    20:00 - Спортивный интерес

    21:05 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Германии

    21:55 - Второе дыхание

    22:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Франция

    00:15 - Все на "Матч"!

    01:15 - Дакар-2016

    01:45 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт. Трансляция из Германии

    03:10 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

    Четверг, 7 января

    03:10 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Италии

    05:30 - Ты можешь больше!

    06:30 - Второе дыхание

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    08:30 - Дакар-2016

    09:00 - Новости

    09:05 - Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада - СССР

    10:45 - Бой с тенью

    14:30 - Волшебные голы

    15:00 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая трансляция из Турции. Россия - Бельгия

    16:30 - Рестлер

    18:40 - Все на "Матч"!

    19:55 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Германии. Россия - Болгария

    21:45 - Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - "Реал" (Мадрид, Испания)

    22:40 - Баскетбол. Евролига. Прямая трансляция. "Барселона" (Испания) - "Химки" (Россия)

    00:30 - Все на "Матч"!

    01:30 - Бой с тенью

    Пятница, 8 января

    01:30 - Бой с тенью

    05:10 - Дакар-2016

    05:40 - Волшебные голы

    06:10 - Детали спорта

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    08:30 - Дакар-2016

    09:00 - Новости

    09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР

    11:15 - Чемпион

    13:25 - Детали спорта

    13:35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии

    16:30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    18:00 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Мужчины. 10 км. Трансляция из Италии

    19:20 - Все на "Матч"!

    20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Турции

    22:15 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

    23:00 - Все на "Матч"!

    00:00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Локомотив-Кубань" (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция)

    01:50 - Дакар-2016

    02:10 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из США

    04:25 - Жребий

    Суббота, 9 января

    04:25 - Жребий

    06:30 - Зимние победы

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Хоккей. Суперсерия 1974 года. Канада - СССР

    10:55 - Новости

    11:00 - Дакар-2016

    11:30 - "Безумный спорт" с Александром Пушным

    12:00 - Чемпионы

    14:35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    15:25 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 10 км. Женщины. Трансляция из Италии

    16:15 - Все на "Матч"!

    17:05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    17:55 - Реальный спорт

    18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Германии

    20:25 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Турции

    22:30 - Профессиональный бокс. Е. "Русский мексиканец" Градович - Х. Г. Альварес. С. Екимов - К. Мена. Прямая трансляция

    00:30 - Все на "Матч"!

    01:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-старт 15 км. Мужчины. Трансляция из Италии

    02:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

    04:20 - Дакар-2016

    04:50 - Гонщики

    Воскресенье, 10 января

    04:50 - Гонщики

    06:30 - Волшебные голы

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на "Матч"!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Диалоги о рыбалке

    09:35 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    10:00 - Новости

    10:05 - Дакар-2016

    10:30 - Где рождаются чемпионы?

    11:00 - Тренер

    13:35 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым

    14:05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

    15:05 - Все на "Матч"!

    16:05 - Биатлон. Live

    16:35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии

    17:35 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии

    18:30 - Волейбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Германии

    20:20 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии

    21:20 - Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии

    23:00 - Все на "Матч"!

    00:00 - Дакар-2016

    00:30 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из Швейцарии

    01:45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира. Трансляция из Германии

    03:30 - Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии

    04:30 - Детали спорта

    04:45 - Риск - благородное дело

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2016 08:10
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      Гаскойн 7 января 2016, 12:43

      Как то рановато программа то вышла...Можно было и попозже дня на три.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 6 января 2016, 15:47

      Все на говноМАТЧ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Igor6565 6 января 2016, 13:43

      А кубок Испании? Кубок Англии? А потом говорят лицемерно в камеру: Да да, у нас идет развитие футбола на телевидении

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 января 2016, 10:48

      от тины ничего другого,кроме того шлака,что показывают,и не ожидалось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Denis27 5 января 2016, 12:28

      Главное футбольных комментаторов к себе назвали,а футбол 3 раза в неделю показывают(и то это по ходу максимум)...при этом себя еще спортивным каналом называют...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Ботвинник 4 января 2016, 12:09

      На Матче больше шоу чем самих матчей.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 11:00

      На выходные вообще нет футбола(

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 10:57

      Опять фильмы, почти не чего не поменялось с России2. Рокки, да кому он нужен, для Слая есть канал Перец!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 января 2016, 10:25

      с 4-10 смотреть вообще нечего все эти ваши лыжи или волейболы можно посмотреть на Евроспорте или на Спорте а зачем тогда мне ваш Матч за неделю во время праздников ни одного футбола такого раньше никогда не было спасибо Президенту за новый канал смотри его сам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U 4 января 2016, 10:22

      ТАКОЙ КАНАЛ НАМ НЕ НУЖЕН!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > zadorozhnyy94M-U 6 января 2016, 09:54

      Это не важно. Важно, что он нужен Канделаки(бюджет попилить и тем кто ее назначил откатить), а так-же из нас сделать патриотов. Смотри как наши канадцев в 1972 г. побеждали.

      -1
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