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    «Уотфорд» – «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

    "Манчестер Сити" продолжает борьбу за чемпионство, расположившись на расстоянии трех очков от первого места. Ликвидировать отставание от соперников "горожанам" может помочь победа в матче против "Уотфорда". Однако "шершни" в этом сезоне стали настоящей головной болью для многих лидеров АПЛ.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2016 20:18
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