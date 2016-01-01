Слуцкий: «Энергетика великой России скажется на выступлении сборной»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий произнес напутственную речь перед наступлением 2016 года, в котором национальная команда сыграет на Чемпионате Европы.

«В новом году я бы хотел пожелать болельщикам верить в российский футбол – в национальную сборную, в клубы; и, конечно, максимально поддерживать любимые команды энергетически.

Я уверен, что положительная энергетика такой огромной, великой страны, как Россия, ее чудесных людей позитивно скажется и на выступлении национальной команды, и на игре клубов», — пояснил Слуцкий.