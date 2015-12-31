Роналду: «Когда выйду на пенсию, хочу жить, как король»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил мнение, что вся критика, которая направлена на португальца, является частью его успеха.

«Есть люди, которые меня ненавидят, которые говорят, что я высокомерен и тщеславен. Все это часть моего успеха.

Я могу справиться со многими трудностями, так как раньше у меня была сложная жизнь. То, кем я сейчас являюсь, – результат времени, которое я провел без семьи.

Когда выйду на пенсию, хочу жить, как король. После карьеры, когда у меня будет время, я смогу заниматься тем, чем захочу, и наслаждаться многими вещами», – рассказал Роналду.