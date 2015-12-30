Сергей Лавров: «Игра сборной России должна стать украшением ЧМ-2018»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году.

«В случае с футболом, особенно с нашей сборной, я всегда надеюсь. Надеюсь, что наша сборная понимает ту ответственность, которая на них сейчас ложится. Страна ждет этого чемпионата, ждут даже те, кто особенно не интересуется футболом, хотя таких немного.

Все без исключения испытывают какое-то чувство гордости после сочинской Олимпиады. Конечно, нам хочется эту марку держать и сделать не менее впечатляющий футбольный чемпионат. А украшением всего этого должна стать игра нашей сборной», – сказал Лавров.