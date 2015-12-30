Бывший вице-президент ФИФА получал ежемесячно 50 тысяч в виде взяток

Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола и вице-президент Международной федерации футбола уругваец Эухенио Фигередо получал 50 тысяч евро ежемесячно в виде взяток. Чиновник был задержан 27 мая в швейцарском Цюрихе вместе с шестью другими высокопоставленными чиновниками ФИФА по подозрению в коррупции.

В четверг Фигередо был экстрадирован из Швейцарии в Уругвай. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела о коррупции в ФИФА. Функционеру грозит от 2 до 15 лет тюрьмы.