Слуцкий: «У любой из четырех команд есть шанс выйти из группы»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о планах подготовки к Евро-2016, а также выразил мнение, что в группе В, куда попала российская команда, у любого соперника есть шансы на выход в плей-офф.

«Чемпионат России завершится 20 мая – за три недели до старта Евро-2016. Мы находимся в одинаковых условиях со всеми остальными сборными. Надеюсь, что этого срока хватит для подготовки. Проведем ее за границей. Сыграем контрольные матчи – соперников для них выберем максимально сильных, а также, возможно, в чем-то схожих по стилю с конкурентами по групповому турниру.

У нас получилась очень интересная жеребьевка. Номинальным фаворитом является Англия. Много говорили о том, что именно англичан нам желательно получить из первой корзины, и это сбылось. Считаю, что у любой из четырех команд есть шанс пройти дальше. Думаю, все матчи будут очень интересными. Пока у нас не так много знаний об Уэльсе и Словакии. Но есть достаточно времени для подготовки. Будем собирать информацию», – рассказал Слуцкий.