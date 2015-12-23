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    • Рыжиков: «Сборная России должна выходить в плей-офф Евро-2016»

    Рыжиков: «Сборная России должна выходить в плей-офф Евро-2016»

    Вратарь казанского «Рубина« Сергей Рыжиков уверен, что у сборной России есть все шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы 2016 года, который пройдет во Франции.

    «Англия, Словакия, Уэльс – группа ровная. Сборная России должна выходить. Хотя у нас и на чемпионате мира-2014 была ровная группа, но не вышли. С англичанами будет интересно поиграть, у нас с ними положительный баланс встреч. Словаки и Уэльс тоже неуступчивые. Думаю, команде будет не стыдно за игру и результат.

    Что касается моих шансов на возвращение в сборную, то нужно в первую очередь поправить положение клуба в турнирной таблице. Будет странно, если в сборную вызовут вратаря из команды, которая идет девятой в чемпионате России. А по пропущенным мячам мы пятыми идем. Поэтому нужно игрой в клубе заслужить поездку во Францию», – сказал Рыжиков.

    Источник: Р-Спорт

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    23.12.2015 23:51
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1450909037
    Не выйдет!
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    Schmitt
    1450945017
    как там вообще можно не выйти
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    ologreds
    1694996537
    numo452896
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