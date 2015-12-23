Блаттер: «Я завершил свою работу в футболе»

Опальный президент ФИФА Зепп Блаттер признал, что его работу с футболом можно считать завершенной.

«Я завершил свою работу в футболе. Я потерял веру в эту организацию 27 мая, когда американские власти вмешались в ее деятельность. И в тот же день ФИФА была представлена в виде мафиозной организации.

Отстранение меня и Платини – это нонсенс. В соответствии со швейцарским законом, чтобы тебя отстранили на восемь лет, нужно совершить убийство или ограбить банк», – заявил Блаттер.

Напомним, что Блаттер был отстранен за незаконную передачу 2 миллионов швейцарских франков нынешнему главе УЕФА Мишелю Платини в 2011 году.