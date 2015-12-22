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    Ловчев: «Платини затеял свою игру, а утонули оба»

    Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал отстранение от футбольной деятельности на 8 лет президента УЕФА Мишеля Платини и главы ФИФА Зеппа Блаттера.

    «Конечно, мы чего-то можем не знать, может быть, решили не добивать Блаттера и Платини, но наказание, конечно, колоссальное. Не знаю, насколько виновны оба, но главное тут – не история с деньгами, а то, что Платини, которых ранее на всех мероприятиях был рядом с Блаттером, решил построить свою игру и в итоге утонули оба. В том, что в футбольных организациях есть коррупция, сомнений нет. С другой стороны, нет особых сомнений в том, что не из-за коррупции убирают обоих. Просто, не сумев договориться между собой, они оба стали удобной мишенью. Мораль – договариваться надо, не доводя дело до публичных скандалов и не ослабляя самого себя», - считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2015 07:45
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    Комментарии (4)
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    neveldomha
    1450767203
    Был кто-то третий, кто стравил их между собой. Тот кто контролирует сферу мирового футбола, тот имеет колоссальное влияние на политическую жизнь. А это огромные деньги. Не зря в той же самой украине одной из ключевых сил в госперевороте были фанатские группировки. Тот кто затеял эту игру имеет желание превратить футбол в средство политических войн. То, против чего боролся Блаттер. И этот след тянется не иначе, как из пендоссии.
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    Aztec58
    1450775141
    Мораль - не надо было мешать США получить ЧМ-22.
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    ologreds
    1694996548
    numo452720
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