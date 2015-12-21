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    Сборная России будет жить в Рюэй-Мальмезон

    В понедельник стало известно, что сборная России будет проживать во время проведения Евро-2016 в отеле Renaissance Paris Hippodrome de St.Cloud Hotel (Рюэй-Мальмезон), а тренироваться россияне будут на полях спорткомплекса «Parc Omnisports»в Круасси-сюр-Сен.

    В рамках учебно-тренировочного сбора перед чемпионатом Европы, который пройдет с 25 мая по 5 июня, запланированы две контрольные встречи, соперники пока не определены. 29 марта команда Леонида Слуцкого сыграет контрольный матч со сборной Францией на «Стад де Франс» в Сен Дени.

    Напомним, что 11 июня сборная России проведет стартовый матч турнира против сборной Англии (Марсель, стадион «Велодром», 21.00), 15 июня сыграет со Словакией (Лилль, стадион «Пьер Моруа, 15.00) и 20 июня – с Уэльсом (Тулуза, муниципальный стадион, 21,00).

    Источник: РФС

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    21.12.2015 12:33
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    Комментарии (4)
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    AQUA MAX
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    ............ перед чемпионатом Европы, который пройдет с 25 мая по 5 июня, ............Напомним, что 11 июня сборная России проведет стартовый матч турнира....
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