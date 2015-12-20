Азмун: «Честь своей страны готов отстаивать на любом уровне»

Как сообщает ISNA, форвард «Ростова» Сердар Азмун выразил желание выступить в составе молодежной сборной Ирана на предстоящем Кубке Азии (U-23).

«С большим удовольствием принял бы участие в матчах сборной своей страны на любом уровне. Для участия в Кубке Азии мне необходимо получить разрешение клуба, так как данный турнир не вписывается в привычный график ФИФА.

Помимо этого, не так давно у меня была операция и мне необходимо некоторое время, чтобы набрать оптимальную форму», – отметил Азмун.