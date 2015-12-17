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    Фернандес: «Сыграет ли Месси в финале? Посмотрим»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил полуфинал клубного чемпионата мира. Его участие в финальном матче турнира против «Ривер Плейта» также находится под вопросом.

    «Сейчас могу сказать, что Лео не очень хорошо себя чувствует. У него почечная колика, а мы все знаем, как больно это может быть. Нам нужно подождать как будут развиваться дела, и тогда узнаем сможет ли Месси сыграть в следующей игре», – заявил спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес.

    Напомним, благодаря хет-трику Суареса, «Барселона» в полуфинале клубного чемпионата мира обыграла «Гуанчжоу» со счетом 3:0.

    Источник: Football Espana

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    17.12.2015 16:20
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