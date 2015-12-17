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    • На звание лучшего футболиста года претендуют Буффон, Месси и Роналду

    На звание лучшего футболиста года претендуют Буффон, Месси и Роналду

    В четверг стали известны имена всех кандидатов на награды по итогам года по версии Ассоциации европейских клубов (ЕСА). В конце декабря будут известны победители в следующих номинациях:

    Футболист года: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

    Тренер года: Антонио Конте (сборная Италии), Марк Вильмотс (сборная Бельгии), Луис Энрике («Барселона»).

    Клуб года: «Ювентус», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария», Днепр».

    Агент года: Патрик де Костер, Джованни Бранкини, Жорже Мендеш, Фали Рамадани, Ахмет Бюлют.

    Судья года: Джюнейт Чакир, Равшан Ирматов, Вильмар Рольдан, Хоэль Агиляр, Бакари Папа Гассама, Норберт Хауата.

    Стоит отметить, что само голосование продлится пять дней. Вручение награды Globe Soccer Awards пройдет в конце года в ОАЭ.

    Источник: Twitter

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    17.12.2015 16:01
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