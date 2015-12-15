Месси: «Клубный чемпионат мира крайне важен для «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался относительно участия в клубном чемпионате мира, который сейчас проходит в Японии. По словам аргентинца, этот турнир дает возможность успешно завершить год.



«Это замечательный турнир, один из моих любимых. Он важен не только сам по себе, но и тем, что для участия в нем нужно выиграть Лигу чемпионов. Клубный чемпионат мира дает возможность успешно завершить год, и я очень рад, что готовлюсь к этому турниру вместе со своими одноклубниками. Наша задача – поднять над головой кубок, а уже потом насладиться отпуском со своими семьями», – сказал Месси.