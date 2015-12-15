Мутко: «Англичанам не повезло»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке сборной к чемпионату Европы 2016 года.

«Полностью программа подготовки к чемпионату Европы не утверждена. Но мы будем адаптироваться к имеющимся возможностям. Все детали учтены. С итальянцами идет завершающая стадия переговоров о контрольной встрече», – сказал Мутко.

Также чиновник вспомнил слова Артема Дзюбы о том, что сборная России намерена начать турнир с победы над Англией.

«Уровень амбиций сборной вы видите. Артем Дзюба сказал, не я. Англичанам не повезло. Все атаки английских СМИ должны разбиваться о спокойную работу».