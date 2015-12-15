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    Мутко: «Англичанам не повезло»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке сборной к чемпионату Европы 2016 года.

    «Полностью программа подготовки к чемпионату Европы не утверждена. Но мы будем адаптироваться к имеющимся возможностям. Все детали учтены. С итальянцами идет завершающая стадия переговоров о контрольной встрече», – сказал Мутко.

    Также чиновник вспомнил слова Артема Дзюбы о том, что сборная России намерена начать турнир с победы над Англией.

    «Уровень амбиций сборной вы видите. Артем Дзюба сказал, не я. Англичанам не повезло. Все атаки английских СМИ должны разбиваться о спокойную работу».

    Источник: ТАСС

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    15.12.2015 00:18
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    Комментарии (6)
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    HorroH
    1450129000
    ахахаха
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    Вомбат
    1450132102
    Так и надо - они атакуют, и атакуют, и атакуют... но не тут-то было. Все ихние атаки разбиваются о спокойную работу г-на Мутко.
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    MrVanes-Zenit
    1450148165
    Абсолютли
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    Baggio1986
    1450153460
    Когда он рот уже прикроет,достал.Что он будет говорить,когда наша сборная в очередной раз не выйдет из группы???
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    Аскорбин
    1450162700
    Г-н Мутко в своем репертуаре
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    ologreds
    1694996592
    numo451986
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